In biblioteca con il giallo

Alle 18 di oggi Gigi Paoli racconta il suo Carlo Alberto Marchi, il giornalista protagonista dei suoi bestseller. Alla biblioteca Ficino di Figline, partendo dal libro "I misteri di Firenze" che raccoglie in un volume unico le prime tre indagini del reporter, interverrà l’autore, scrittore e giornalista de La Nazione in un incontro organizzato insieme alla Libreria Fortuna. Con questo appuntamento, si conclude "Primavera in Biblioteca", il programma di 15 iniziative che dal marzo scorso ha coinvolto gli amanti della lettura di ogni età. L’incontro con Gigi Paoli sarà preceduto dall’ultimo evento dedicato ai ragazzi de "Le nostre storie", serie di letture ad alta voce ed animate a cura del personale della biblioteca insieme ai volontari del servizio civile e agli operatori della cooperativa Le Macchine Celibi. La magia si amplierà grazie a oggetti e personaggi che spunteranno da una "valigia piena di storie". Le letture saranno dalle 10 alle 12 per i bambini tra i tre e i sei anni, dalle 16 alle 18 per la fascia di età 6-10 anni.

Ma.Pl.