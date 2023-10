In arrivo 17 colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Lastra a Signa Il Comune di Lastra a Signa ha approvato una convenzione con Cet per installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici in 17 aree pubbliche. Obiettivo: abbattere l'inquinamento atmosferico e supportare i cittadini che usano mezzi elettrici.