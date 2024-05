In aeroporto senza dichiarare la valuta, in un mese trovati 310mila euro a Peretola

Firenze, 16 maggio 2024 - Nell’ultimo mese i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Firenze in servizio all’aeroporto Vespucci e i militari della Guardia di Finanza del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze hanno individuato ben 310mila euro nel corso dei controlli ai passeggeri in arrivo e in partenza.

Viaggiavano con euro, dollari, sterline e franchi svizzeri al seguito, ma non avevano effettuato la dichiarazione valutaria, prevista dalla normativa europea e italiana nei casi in cui si trasporti un importo maggiore o uguale a 10mila euro. Le sanzioni irrogate, sanabili mediante oblazione e quindi con riscossione immediata, sono state complessivamente pari a circa 13mila euro.

Tra i passeggeri “pizzicati” da segnalare un malese con quasi 26mila euro, che era già stato fermato nel 2019 all’aeroporto di Malpensa con oltre 19mila euro e quindi negli ultimi cinque anni si era già avvalso della facoltà di estinguere l’illecito con l’oblazione. È scattato quindi il sequestro, come previsto dalla normativa vigente, del 50% della somma eccedente i 10mila euro, pari a 7.850 euro.

Seppur appena iniziato il periodo di alta stagione in cui aumenta considerevolmente il traffico aereo, dall’inizio dell’anno sono stati intercettati 65 passeggeri che hanno tentato la movimentazione di valuta per oltre un milione di euro inflitte sanzioni amministrative per oltre 46mila euro.