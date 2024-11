Imprunetana per Pozzolatico, lavori finiti

Sono stati ultimati i cantieri di riqualificazione della SP 70 Imprunetana per Pozzolatico: dalla sinergia tra il servizio lavori pubblici del Comune e la Città Metropolitana, davanti alla chiesa di Santo Stefano a Pozzolatico sono stati sistemati il marciapiede in pietra e il camminamento verso il nido d’infanzia, sostituiti i parapedonali con il sistema di protezione detto a "chiodi fiorentini", ristuccato il muro in pietra lungo la provinciale, sostituita la rete a maglia sciolta e ripristinato il parcheggio con materiale stabilizzato. In via Aldo Moro nel capoluogo è stato completato il rifacimento dei marciapiedi e sostituiti i pini nell’area verde; qui verranno piantumate nuove essenze. Realizzato anche un attraversamento pedonale protetto all’incrocio con la SP 69, rifatto il manto stradale e posata la nuova segnaletica. Insieme a Publiacqua sono state anche sostituite due tubature dell’acqua già danneggiate, per prevenire un ulteriore sicuro futuro intervento su un tratto appena realizzato. "Gli interventi sono in linea con la visione di una Impruneta più vivibile e sostenibile, il miglioramento delle infrastrutture locali e la volontà di rispondere con tempestività alle esigenze della cittadinanza": commenta l’assessore Marco Canuti.