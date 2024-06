Impruneta Futura. Lasciano Merenda e Orlandini

La frattura all’interno di Impruneta Futura ormai è insanabile: Sabrina Merenda (nella foto) e Tommaso Orlandini lasciano la lista civica e creano il gruppo misto. Il via è stato lanciato da Merenda a un anno dalle ultime amministrative: assessore nel quinquennio della scorsa consiliatura, con l’allora vicesindaco Matteo Aramini è stata proprio tra le fondatrici del progetto ’Impruneta Futura’ che aveva sfidato il Pd alle urne del 2023, non vincendo, ma riuscendo a piazzare ben tre consiglieri. Aramini (fuoriuscito dai dem nel dicembre del 2022) si è dimesso nel marzo scorso per seguire Azione e candidarsi consigliere a Firenze. Al suo posto è entrato primo dei non eletti Orlandini, che ora però segue Merenda nel gruppo misto. Entrambi i consiglieri sono civici e senza tessere di partito. "Dopo una profonda riflessione e tanti cambiamenti avvenuti internamente – dicono –, non riteniamo più che le nostre convinzioni e pensieri siano rappresentati adeguatamente".

Un’accusa nei confronti di un progetto civico che non è andato come qualcuno si immaginava. "Non ci interessano discussioni che svilirebbero la nostra passione come volontari delle istituzioni e porterebbero a sottrarre tempo alla parte effettiva. Bene che resti invece la passione, con tempi concreti per il cittadino nella sintesi di un servizio" dicono. E per questo vanno avanti come consiglieri, ma non a nome di Impruneta Futura. "Questa scelta ci porterà ad esprimere maggiormente la nostra libertà di espressione, confrontandoci con i cittadini e portando i nostri atti per proposte fattibili. Chi vorrà potrà confrontarsi sempre con noi, soprattutto in un faccia a faccia sempre autentico" concludono. A questo punto, nel gruppo Impruneta Futura resta ufficialmente solo David Biagiotti.