"Imprese turistiche. Giusti i ristori"

Anche le imprese turistiche, di recente, hanno potuto chiedere contributi per i danni provocati dal maltempo e dalle frane di maggio. Il ministero del turismo ha aperto infatti la piattaforma per presentare le domande, che in Toscana riguardano le aziende che operano a Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio. Confesercenti aveva segnalato subito le difficoltà di bar, ristoranti, botteghe, agriturismi dell’Alto Mugello e durante un incontro tenutosi a Firenzuola, aveva consegnato dati e informazioni a Erica Mazzetti (foto sopra), parlamentare di Forza Italia eletta in Mugello. "Siamo soddisfatti che una parte delle imprese che rappresentiamo, legate al turismo e all’accoglienza, possano beneficiare dei ristori oltre che per i danni materiali subiti, anche per i danni dovuti al ‘mancato guadagno’", nota Daniele Farnetani, presidente Confesercenti Mugello. Mazzetti aveva poi invitato i rappresentanti di Confesercenti a relazionare sulla situazione nella commissione alla Camera. "Oggi – aggiunge Farnetani - possiamo dire di essere stati ascoltati, e auspichiamo che arrivino a breve sostegni anche per le attività del commercio e dei servizi che hanno subito gli stessi danni da mancato guadagno. E ringraziamo la parlamentare per l’attenzione dimostrata." Farnetani allarga lo sguardo: "Negli ultimi giorni anche il Mugello è stato colpito e ci sono circa cento aziende interessate, con una stima dei danni di circa 2 milioni di euro. Auspichiamo che anche a questi territori e alle imprese siano riconosciuti giusti risarcimenti".

P.G.