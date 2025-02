Impresa Audace Galluzzo. Barberino di carattere

Nel girone E la squadra del giorno è il Barberino Tavarnelle che vince 1-0 il derby con la Sancascianese ed è ora a solo 3 punti dal vertice della classifica, con la capolista Reggello bloccata sull’1-1 dallo Sporting Arno. La partita ha confermato l’ottimo stato di forma del Barberino Tavarnelle, allenato da Maurizio Temperini. La rete che ha deciso l’incontro: all’84’ i locali conquistano una punizione sul lato corto dell’area di rigore e sul pallone va il numero 10 Cubillos che cerca la soluzione diretta sorprendendo Minò sul secondo palo. Ma le emozioni non finiscono con la Sancascianese vicina al pareggio: al 92’ i gialloverdi in avanti e su un traversone in area Magistri allunga la traiettoria e S.Casini in tuffo trova un bel colpo di testa, ma Pupilli è lucido e riesce a intuire e a parare. Il Reggello non è riuscito ad espugnare il campo di Badia a Settimo bloccato sull’1-1 dallo Sporting Arno, con reti di Giannone per i locali e Giachi per la Resco. Grande partita dell’Audace Galluzzo che fa sua la sfida contro il Porta Romana vincendo 4-0 e salendo al quarto posto in classifica scavalcando il Gambassi. Le reti del Galluzzo sono di Dallera e Di Tommaso nei primi venti minuti, poi Yasser e G.Piccini chiudono la gara nella ripresa.

Molto bene la Dinamo Florentia che vince 3-1 contro il San Clemente con reti di Ambrosino, L. Piccini e Bassi; Bellatti per il San Clemente. Tre punti d’oro per la Dinamo Florentia nella corsa verso la salvezza. Pareggio ricco di gol ed emozioni fra Chianti Nord-Audace Legnaia che finisce 2-2 fra due belle e toniche squadre. Per il Chianti Nord a segno Calamandrei e Butera, per il Legnaia Enea e Solvi. L’Ambra ha battuto 2-0 il Gambassi con reti di Candeduca e Ormeni. L’Incisa è stata bloccata sull’1-1 dalla Castelnuovese.

Nel girone D prosegue la corsa della capolista Settimello che batte 2-1 il Prato Nord con gol di Calabretta e Vargas meritando il successo. Il Novoli fa suo lo scontro clou della giornata prevalendo sul Calenzano 2-1. Calenzano per primo in vantaggio con Conti, poi il Novoli risponde con uno splendido pallonetto di Bini e l’eurogol di Chakyry con un gran tiro da fuori area. L’Albacarraia espugna il campo del Maliseti Seano con decisivo il gol al 10’ del primo tempo di Tommaso Reali. La Gallianese torna a sorridere e vince 1-0 in trasferta contro il Csl Prato con realizzazione al 42’ del bomber Maenza. Il San Godenzo cade sul campo del Casale Fattoria ed è sconfitto 1-0. Il Sagginale, con in panchina il nuovo allenatore D’Onofrio, prevale 2-1 nello scontro salvezza con il Rifredi: gol al 15’ Andrea Paoli e al 63’ Ermini; al 66’ Fossati su punizione per i fiorentini.

F.Que.