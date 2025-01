Impianto sportivo chiuso a Cerbaia, caso in Consiglio

Perché è stato interdetto l’impianto sportivo di Cerbaia, a San Casciano. È quanto di chiede la consigliera di opposizione Benedetta Venezia (nella foto) che ha depositato un’interrogazione in Comune. "La situazione è molto grave – scrive la consigliera – in quanto in questa zona vi è un degrado urbano, ma soprattutto ci sono strutture non adeguate e pericolose per l’incolumità dei cittadini". Per questo "mi chiedo come mai l’amministrazione non abbia agito fino ad oggi, sapendo lo stato dei luoghi. Ed è intervenuta solo a seguito di una segnalazione di cittadini preoccupati per la sicurezza, in primis, e per la tutela del proprio territorio".

Secondo Venezia "è gravissimo che in un Comune vi siano aree pubbliche con strutture non a norma e chiedo a gran voce di conoscere le future e imminenti azioni che l’amministrazione intenda mettere in campo per rimediare a questa situazione quanto mai fuori norma. E che poteva avere delle eventuali e future conseguenze negative". Come si legge nell’interrogazione "risulta che presso questa area, già da anni, è stato montato un grande tendone privo di ancoraggi e di sistema antincendi. Struttura che tutte le settimane viene utilizzata esclusivamente, nonostante risulti luogo pubblico con accesso di tutti i cittadini".

Inoltre "sempre nella stessa area a ridosso del campo di calcio vi è da anni una tribuna costruita con tubi Dalmine, alcuni dei quali risultano visibilmente danneggiati o rotti".

Andrea Settefonti