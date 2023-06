Impianto già guasto nella palestra inaugurata da poco all’Agnoletti

La palestra è praticamente nuova visto che il Liceo Agnoletti è stato inaugurato nel gennaio 2022. Eppure, da mesi viene segnato un problema di malfunzionamento dell’acqua calda. Si verifica in particolare nelle ore serali, quando la struttura sportiva viene utilizzata non più dagli studenti ma da atleti delle società sportive per allenamenti e gare. Il problema è stato al centro dell’ultimo consiglio comunale per una interrogazione presentata da Bruno Pradal di "Per Sesto" e Fabio Nannini di "Sinistra italiana": "Da tempo – ha spiegato Pradal – le società sportive lamentano il malfunzionamento dell’acqua calda e questo comporta disagi per chi deve fare la doccia. E c’è anche il rischio di sanzioni che, in caso di gare, potrebbero essere comminate dagli arbitri federali. Sappiamo che la competenza non è del Comune ma della Città metropolitana ma chiediamo se l’amministrazione sia a conoscenza del problema e si sia attivata".

"La questione – ha risposto l’assessore allo Sport Damiano Sforzi – è emersa già a novembre scorso e da allora abbiamo fatto svariate comunicazioni alla Città Metropolitana chiedendo un intervento. La nostra dirigente dell’Ufficio Sport ha anche fatto presente che, se il problema non sarà risolto, non saremo disponibili a pagare le utenze. Io stesso ho contattato due volte il consigliere di Metrocittà, Sandro Fallani. E ad aprile è stato fatto un sopralluogo con Metrocittà che ha evidenziato un problema nel collegamento della centralina. Ma ancora non c’è soluzione".

Sandra Nistri