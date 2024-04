Impianti sportivi sotto i ferri a Figline. Lavori in via Olimpia e al campo di Ponterosso

Operai al lavoro sugli impianti sportivi: dopo alcuni sopralluoghi, è emersa la necessità di interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria. A Incisa si concluderanno settimana prossima i lavori di contrasto dell’umidità negli spogliatoi della palestra della media Alighieri, poi partirà l’installazione di pannellature di cartongesso. Al campo sportivo di via Olimpia arriveranno presto due nuove tribune per un totale di 80 posti, all’interno di un intervento di riqualificazione che coinvolge anche gli spogliatoi. A Figline, manutenzione straordinaria per il campo da rugby di Ponterosso: con circa 15 mila euro verrà sistemato il tetto degli spogliatoi. In programma anche l’innalzamento della palizzata e delle recinzioni. Stesso intervento riguarderà il campo sportivo "Antistadio" del Goffredo del Buffa. A breve, annuncia l’assessore allo sport Dario Picchioni, partirà anche il restyling del centro sportivo del Madonnino di Figline con la sostituzione del prato del campo da calcio a "11" con un manto di erba sintetica autodrenante e la realizzazione di nuovi percorsi d’ingresso con relativo abbattimento delle barriere architettoniche. Per questo intervento da 700mila euro, il Comune conta sulla compartecipazione della Regione per 400 mila euro.

Manuela Plastina