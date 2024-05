Firenze, 1 maggio 2024 – Strada scivolosa e alto rischio sbandamento sulla rampa Spadolini in zona Fortezza Da Basso: un mezzo infatti ha perso del gasolio rendendo la strada scivolosa, oltretutto l’asfalto era già sdrucciolevole per via della pioggia.

La polizia municipale è intervenuta intorno alle 14 deviando il traffico.