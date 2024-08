Conducente della tramvia aggredito a Firenze: “Preso a bottigliate da diversi soggetti”

Firenze, 31 agosto 2024 – Paura per un conducente della tramvia a Firenze, aggredito intorno alle 2 di stanotte da diversi soggetti alla fermata di Careggi, quando aveva appena finito il suo turno. Nonostante la presenza di una guardia giurata al capolinea, gli aggressori non si sono fatti scrupoli.

A raccontare l’episodio è la stessa Gest, società che ha in gestione il trasporto pubblico locale su rotaia a Firenze. "Come Gest voglio prima di tutto esprimere vicinanza e solidarietà al nostro lavoratore vittima di una aggressione di una violenza sconcertante" ha dichiarato l'ad, Denis Ratto, dopo essersi sincerato delle condizioni di salute del conducente, che è rientrato a casa con diversi punti di sutura alla testa e ad un orecchio per essere stato preso a bottigliate.

"Ritengo gravissimo che una persona che col proprio lavoro sta garantendo un servizio pubblico per la comunità sia vittima di tale violenza – ha aggiunto Ratto –. Questo episodio ci dice che è necessario promuovere una cultura della legalità e del rispetto dei lavoratori che garantiscono servizi essenziali, prevenire e reprimere atti come quello accaduto ieri notte. A tal fine, fin da ora, la nostra Azienda dà la propria completa disponibilità a istituzioni e forze dell'ordine per un incontro congiunto in cui analizzare la situazione e assumere le decisioni conseguenti".