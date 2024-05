Il 2 maggio Fiorentina-Club Brugge di Conference. Come cambia la circolazione

Firenze, 1 maggio 2024 - Giovedì 2 maggio allo stadio Franchi si disputerà la partita di andata della semifinale di Conference League Fiorentina-Club Brugge. La partita inizierà alle 21. Su disposizione della Questura sarà istituita nella zona dello stadio una serie di provvedimenti di circolazione. Considerate le modalità di arrivo della tifoseria ospite, l'allestimento dell'area dedicata sarà anticipata alle 9.00, pertanto da quest'ora in piazza Berlinguer, viale Fanti interno (dietro Misericordia San Pietro Martire), viale Paoli, viale Valcareggi, viale Nervi e piazzale Campioni del '56, scatteranno divieti di sosta e transito.

Gli altri provvedimenti nella zona intorno allo stadio inizieranno come di consueto 8 ore prima (dalle 13) o 6 ore prima (dalle 15) a seconda delle strade. Per consentire l’allestimento delle barriere di prefiltraggio le attività commerciali dovranno rimanere chiuse l’intera giornata, il mercato rionale Fanti dovrà chiudere alle 13. Previsti anche divieti di sosta e di transito dalle 14 in via Ridolfi (tra viale Strozzi e piazza Indipendenza) e piazza Indipendenza (corsia di collegamento tra via Ridolfi e via Ventisette Aprile). Dalle 16 alle 19 in piazza Indipendenza la fan zone per il raduno dei tifosi della squadra ospite. Sempre giovedì sera dalle 21 è in programma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Mandela Forum. I provvedimenti di circolazione previsti per la partita comporteranno la revoca del parcheggio straordinario in piazzale Campioni del ’56 e l’accesso agli altri posteggi previsti in caso dei concerti. Dagli organizzatori del concerto è stato predisposto un piano speciale di collegamenti con il treno da e per Campo di Marte. La Polizia Municipale sarà presente, come previsto, in orario precedente agli eventi per il controllo della viabilità e delle soste.