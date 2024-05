Dalla Cina alla Toscana: delegazione di Suzhou alla fiera Mida. Incontro con il sindaco di Montecatini

Firenze, 1 maggio 2024 – Una delegazione di Suzhou, città cinese di 11 milioni di abitanti, una delle capitali mondiali del ricamo artistico riconosciuto come Patrimonio mondiale dell'Unesco, è stata nei giorni scorsi in Toscana.

La delegazione

Oltre ad aver partecipato con un proprio stand alla Mostra dell'Artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze, stand visitato anche dal sindaco Dario Nardella e dal console cinese Guan Zhongqi, i rappresentanti Wen Chen, Chunyi Zhou e Naishu Pan della popolosa e storica città della provincia dello Jiangsu, accompagnati dall'imprenditore italo cinese Mario Chen, hanno voluto incontrare il primo cittadino di Montecatini Terme Luca Baroncini.

La delegazione con il sindaco Baroncini

Un'opportunità importante per favorire le imprese toscane verso il mercato orientale e per promuovere Montecatini sia in Cina che nelle comunità italocinesi presenti nelle diverse regioni italiane. "Ci siamo scambiati doni tipici delle rispettive realtà - ha dichiarato il sindaco Baroncini - e ho ribadito la disponibilità ad avviare rapporti di scambio ed aprire un canale turistico per i tanti cinesi che vogliono visitare una località termale nel cuore della Toscana molto vicina alle città d’arte. Sono relazioni che nascono, germogli di nuove opportunità".