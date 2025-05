Settignanese brilla alla Copa Jordi: secondo posto per gli Esordienti 2013

Settignanese regina in terra straniera. La società del presidente Maurizio Romei ha preso parte al torneo internazionale ‘Copa Jordi’ a Lloret de Mar in Spagna conquistando un prestigioso secondo posto e centrando altri piazzamenti di valore. I rossoneri erano presenti con tre squadre delle categorie Giovanissimi B anno 2011, Esordienti B 2012, Esordienti A 2013.

Il miglior risultato lo hanno ottenuto gli Esordienti 2013 con un meritato secondo posto e perdendo solo la finalissima contro gli inglesi del Fc Newcastle per 4-1. In precedenza ottimo il percorso dei fiorentini che avevano pareggiato nella gara d’esordio 4-4 con i francesi del Launac Larra, battendo poi gli scozzesi del Drum Sagard per 13-0. Ai quarti la Settignanese ha prevalso sui francesi del Regordan per 5-2. Bellissima la semifinale con gli irlandesi del Lisburn vinta dai fiorentini per 3-2 e poi alzando la coppa per il secondo posto.

Risultati positivi dei Giovanissimi B anno 2011 che escono a testa alta con due vittorie su irlandesi e olandesi e due sconfitte con belgi e gli inglesi del Rochestown College che poi hanno vinto il torneo. Gli Esordienti anno 2012, alla prima esperienza con il calcio a 11, totalizzano solo un pari e tre sconfitte.

La carovana della Settignanese in terra spagnola era composta da 50 giocatori di tre categorie con gli Esordienti A 2013 calcio a 9, che hanno conquistato il secondo posto, affidati all’allenatore Mattia Ceccarelli; i mister dei Giovanissimi B anno 2011 sono stati Maurizio Romei insieme a Damiano Righeschi; per l’anno 2012 l’allenatore è Maurizio Romei. Le squadre e i vari gruppi fanno parte della Scuola calcio Ferruccio Valcareggi della Settignanese che si avvale di istruttori qualificati con tessera federale ed ex Viola di esperienza e professionalità.

