Impianti sportivi. Cancelli cambia look. Oggi l’inaugurazione

Una nuova area ricreativa, nuovi impianti sportivi e spogliatoi: Cancelli vuole diventare un punto di riferimento per lo sport e la socialità dopo l’inaugurazione di oggi alle 10,30 della nuova piazza Rosselli e del giardino adiacente e degli impianti di via Da Vinci. "Abbiamo realizzato una pavimentazione in autobloccanti e messo in sicurezza gli accessi al parcheggio - spiega l’assessore ai lavori pubblici Batignani -. Realizzate anche nuove pavimentazioni, sostituiti i giochi e installati nuovi arredi urbani". Il centro sportivo invece è stato rinnovato grazie a un bando Pnrr "con un nuovo campo sintetico polivalente per basket e pallavolo e uno per il calcio a 7. Oltre ai nuovi spogliatoi prefabbricati, predisposte aree per il tempo libero".

Manu.Pla.