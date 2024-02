Escrementi sulla porta del Centro per l’Impiego, la scoperta a Scandicci

Firenze, 15 febbraio 2024 – Una protesta singolare a Scandicci, dove le porte del Centro per l'Impiego sono state imbrattate. È accaduto la notte scorsa. Ignoti hanno sporcato con escrementi la maniglia della porta d'ingresso dell'ufficio, situato in via Pantin.

A dare l'allarme il direttore dell'ufficio che ha chiamato i carabinieri. Gli investigatori sono al lavoro per individuare i responsabili del gesto anche attraverso l'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.