Imbrattata la Casa cantoniera. Scontro tra ’sceriffo’ e i writers

"Sceriffo resta a casa, fuori c’è troppa afa". Così recita lo striscione che, appeso nottetempo in piazza Mazzini, ha stuzzicato la curiosità degli abitanti di Compiobbi per giorni, fino a quando il temporale di ieri l’altro non se l’è portato via. Lo ’sceriffo’ in questione è Manuele Manni, volto noto in paese con un passato nel volontariato sociale e politico, che in questo periodo si è attirato le critiche (ma anche il plauso dei più, assicura) dei suoi concittadini per aver denunciato il moltiplicarsi di scritte e scarabocchi sui muri del paese, documentando e postando quindi lo sfogo sui social locali, dove Manni è particolarmente attivo.

A far esplodere il suo disappunto, con seguito di botta e risposta, è stato all’ennesimo blitz a suon di bomboletta spray, che ha colpito l’ex casa cantoniera di via Aretina. La facciata, pulita e ridipinta di rosso da poco da Anas, è infatti diventata ’tavolozza’ dei writer, che da tempo scrivono sui muri lungo la ferrovia e la statale, inneggiando al mondo degli ultras. La firma è quella della Brigata Ludus, la ’crew’ della squadra locale di calcio, che stavolta è entrata in azione per ricordare l’amico recentemente scomparso in un incidente a soli 23 anni. "Questa terribile disgrazia ha colpito tutti e capisco che gli amici coetanei vogliano dimostrare affetto e vicinanza. Scarabocchiare i muri resta comunque un atto di vandalismo. Mi sono quindi sentito in dovere di stigmatizzare il fatto. Tanto più che – spiega Manuele Manni – l’azione è legata a una associazione sportiva, che ha lo scopo di educare i giovani". Manni assicura che continuerà a portare avanti la sua battaglia "per il decoro del paese" e a settembre organizzerà una pulizia per cancellare le scritte.

"Noto comunque che un risultato l’ho già ottenuto: l’avviso a me rivolto non è su muro ma su striscione rimovibile. Il mio messaggio quindi – conclude ironicamente Manni – è forse già arrivato a destinazione?".

Daniela Giovannetti