Illustrazioni ad essenza invisibile

Sarà inaugurata oggi alle 18 a Villa San Lorenzo al Prato, in via degli Scardassieri 47, la mostra di illustrazione "Essenza invisibile" che accoglie le opere di Aurora Stano. La rassegna sarà aperta fino al 16 settembre (15-19) dal lunedì al venerdì e il sabato e domenica 10-13 e 15-19. La mostra – sottolinea l’artista – "vuole essere un viaggio interiore, fatto di dolori, incertezze e fragilità, ma anche di amore e fiducia in ciò che vorremmo essere. Indipendentemente dall’estetica presente in ogni illustrazione, la parte che mi ha permesso di crescere di più è stata distaccarmi dall’idea di bellezza a tutti i costi e cercare di esprimermi liberamente, come mente e istinto mi suggerivano. Quello che rende unica la nostra arte e il nostro essere umani non è solo il risultato finale di ciò che facciamo, ma anche le storie, i processi e le strade che decidiamo di percorrere, anche quelle che purtroppo a volte ci vengono imposte". Ingresso libero e gratuito.