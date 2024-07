Illuminazione pubblica, la maxi riqualificazione

Vale oltre 3,75 milioni di euro il contratto per il project financing stipulato dal Comune di Impruneta con la società Coopservice: per i prossimi 15 anni si occuperà di tutta l’illuminazione pubblica del territorio comunale.

Avrà il compito di riqualificare e realizzare l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune. Il progetto prevede anche l’adeguamento normativo di tutti impianti e la fornitura dei vettori energetici.

"Questo progetto – sottolinea l’assessore Marco Canuti (nella foto) - rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile per Impruneta. La riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione non solo ridurranno il nostro impatto ambientale, ma miglioreranno anche la qualità della vita dei nostri cittadini e ridurranno i costi energetici per il Comune".

Il project financing offrirà all’amministrazione imprunetina, evidenzia anche il sindaco Riccardo Lazzerini, una serie di vantaggi importanti. "Gli impianti di illuminazione pubblica e semaforici saranno migliorati per essere più efficienti, riducendo così il consumo energetico complessivo. Questa ottimizzazione contribuirà anche a diminuire le emissioni di CO2, favorendo un miglioramento della qualità dell’aria cittadina".

Inoltre, con l’aggiornamento degli impianti, sarà garantita una migliore illuminazione delle strade e delle piazze, con relativo aumento della sicurezza per i cittadini. Sempre secondo l’accordo di project financing, la società Coopservice si occuperà inoltre della manutenzione costante degli impianti durante tutto il periodo del contratto, dovendo dunque garantire un funzionamento affidabile e continuo delle infrastrutture pubbliche.