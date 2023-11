Il vicesindaco passa ad Azione. Bagni gli revoca le deleghe

Insieme al passaggio ad Azione, arriva il siluramento del vicesindaco e assessore Leonardo Cappellini. Fulmine a ciel sereno a Lastra a Signa dove, insieme alla notizia del transito dal Pd al partito di Calenda, è arrivata quella della revoca dell’incarico. "A seguito di quanto comunicato formalmente dal vicesindaco e assessore Leonardo Cappellini sulla volontà di lasciare il Partito Democratico per passare ad Azione – si legge nella nota del sindaco, Angela Bagni - ho deciso di revocare la nomina e le deleghe attribuitegli all’inizio di questo secondo mandato. La scelta tiene conto degli equilibri politici e delle alleanze sancite al momento della mia ricandidatura nel 2019, che voglio confermare in considerazione di quel patto e accordo con le forze che mi hanno sostenuta: Pd, Lastra Civica e Sinistra per Lastra. Purtroppo a oggi non sussistono più le ragioni politiche alla base della sua nomina, che teneva conto di accordi e rappresentatività di diverse sensibilità politiche all’interno del Pd". La delega di vicesindaco passa, per volontà del primo cittadino, all’assessore Emanuele Caporaso che, stando ai primi rumors, è anche il favorito alla candidatura a sindaco per le prossime amministrative. A lui andranno anche le deleghe a lavori pubblici, manutenzioni straordinarie e nuove opere, urbanistica, edilizia privata, fondi europei e casa, protezione civile, smart city, trasporti e mobilità. Commercio, sviluppo economico, marketing territoriale, sport e associazionismo passeranno invece direttamente da Cappellini al sindaco.

"Proseguirò nel portare avanti gli obiettivi del programma di mandato – ha concluso Bagni - insieme alla mia squadra di governo. Ringrazio Cappellini per avermi accompagnato nel mio percorso amministrativo e gli auguro buon lavoro nella sua nuova esperienza politica". Leonardo Cappellini, 54 anni, è stato vicesindaco dal 2014, sin dalla prima legislatura Bagni, oltre che, dal 2004 al 2009, a fianco del sindaco Carlo Nannetti. Inoltre, è stato presidente del consiglio comunale (fra il 2009 e il 2014), presidente del circolo Pd Ulivo di Lastra a Signa e membro della segreteria metropolitana Pd. È tuttora impegnato nel locale circolo Acli e nell’associazionismo.