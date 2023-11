Il venerdì nero dello sciopero . Istituzioni in allerta a Campi per scongiurare il blocco dei servizi

Occhi puntati sul venerdì ’nero’ di Campi. Il 17 novembre è in programma lo sciopero generale che interesserà tutti i settori (ad accezione degli aeroporti). E a Campi la situazione è particolarmente delicata visto che sono in corso una serie di attività fondamentali per far ripartire la città, fortemente devastata dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Infatti, sono ancora in corso le operazioni per ripulire le stade dal fango e rimuovere i rifiuti. In tanti casi si stanno ancora sistemando le allacciature del gas. Si sta, inoltre, lavorando alacremente per riportare alla normalità il servizio di trasporto pubblico e proprio da oggi sono sono riaperte tutte (o quasi) le scuole del territorio. Ma l’emergenza è ancora in corso e le istituzioni, Regione e Prefettura in primis, stanno monitorando la situazione per scongiurare il blocco pesante dei servizi. "Per quanto riguarda le zone alluvionate, riteniamo importante sostenere anche, con la massima partecipazione alla manifestzione, l’attenzione verso questi territori con la prosecuzione delle attività direttamente finalizzate alla messa in sicurezza delle aere e delle popolazioni colpite dai danni del maltempo" fanno sapere Cgil e Uil, che hanno indetto lo sciopero a livello toscano. Nessun divieto ma chiamata alla responsabilità.

Al momento è certo che nelle mense scolastiche campigiane, servite da qualità e Servizi, non è assicurato il pasto, mentre per gli altri servizi scolastici molto dipenderà dalle adesioni. Alia garantirà i servizi minimi essenziali, mentre Autolinee Toscane fa sapere che il servizio sarà garantito tra le 4,15 e le 8,14 e tra le 12,30 e le 14,29. Ci potrebbero essere disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione). Gli uffici pubblici potrebbero essere chiusi anche se in questi giorni in Comune, tanti sportelli, stanno lavorando oltre gli orari.