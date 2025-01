Il territorio controllato dal cielo. Incidenti e calamità rilevati da droni

Droni che rilevano gli incidenti, cercano dispersi, consegnano farmaci in zone isolate in caso di calamità. E’ la rivoluzione tecnologica della polizia municipale, portata avanti dal comandante Giuseppe Mastursi, in collaborazione con gli assessori alla sicurezza, Vignozzi e alla protezione civile, Tomassoli. Ieri pomeriggio la presentazione di tre nuovi velivoli che andranno ad arricchire la flotta comunale e che saranno messi a disposizione del servizio regionale di protezione civile con il relativo personale addestrato all’uso.

Dei droni, due saranno impiegati per i rilievi dei sinistri stradali, per il controllo della viabilità e per il monitoraggio di vaste aree, andando a implementare le attività dei due apparecchi già operativi sul territorio. Uno ha invece caratteristiche specifiche per l’impiego nelle operazioni di Protezione Civile, e rappresenta una vera e propria novità nella flotta. Si tratta di un dispositivo attrezzato con una strumentazione che consente di operare in luoghi di massima emergenza: una speciale telecamera a raggi infrarossi utile ad esempio nella ricerca di persone scomparse o nell’ispezione di edifici a seguito di eventi calamitosi, e un box per il carico di oggetti, come medicinali da trasportare e consegnare in situazioni di emergenza a persone rimaste isolate.

"Proseguiamo il nostro impegno nell’ammodernamento della dotazione della polizia municipale che a Scandicci è avanguardia nell’ utilizzo di queste tecnologie – ha detto l’assessore Vignozzi – con la digitalizzazione e l’impiego dei droni, che stiamo già utilizzando sulle modalità di rilievo dei sinistri, compiamo un altro passo avanti verso l’efficienza delle precipue competenze del Corpo".

I nuovi droni sono stati acquistati grazie a un investimento di circa 18mila euro. Da tempo la polizia municipale di Scandicci impiega i dispositivi per i rilievi dei sinistri stradali, per la quale ha ottenuto, tra le prime realtà in Italia, anche la certificazione ISO 9001.

"Oggi mettiamo in campo un’ulteriore azione per la sicurezza, e il monitoraggio del territorio – ha aggiunto la sindaca Sereni – grazie alla loro capacità di sorvolare vaste aree in modo rapido, i droni possono fornire una visione in tempo reale delle situazioni critiche, migliorando la reattività delle forze dell’ordine. Dotarsi di apparecchi tecnologici all’avanguardia significa lavorare per la sicurezza dei cittadini, una direzione che la nostra amministrazione ha intrapreso e vuole continuare a seguire".

Fabrizio Morviducci