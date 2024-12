Il tema 'Donne e genitorialità in carcere' al centro di un incontro a Firenze

Firenze, 2 dicembre 2024 – Il tema “Donne e genitorialità in carcere” sarà al centro di un incontro in programma a Firenze il prossimo 6 dicembre, al caffè letterario Le Murate, con inizio alle ore 18 (ingresso libero). Si parlerà delle realtà problematiche delle carceri di Sollicciano e Gozzini. L'evento è organizzato da Deborah Calderaro, criminologa, coordinatrice del centro diurno Attavante odv e operatrice dell'associazione Ciao odv e dalla criminologa Giovanna Ottavi. Sono previsti diversi interventi tra cui quello di Alice Galia della cooperativa Cat, referente del servizio sperimentale di 'Spazio donna' e di Giulia Gucci, della sezione femminile Ncp di Sollicciano. “Lavoriamo in un contesto complesso con l’intento anche di portare la nostra esperienza e quella di altre realtà all’attenzione di tutta la cittadinanza – ha spiegato Calderaro -. Ci auguriamo di aprire un reale dialogo con le istituzioni affinché anche per le donne del carcere di Sollicciano siano disposte strutture che possono attenuare gli effetti desocializzanti del carcere. Siamo qui per dare voce a loro”. “La proposta di riforma che prevederebbe la facoltatività del rinvio dell'esecuzione della pena ad una madre con un figlio minore di un anno causerebbe ingenti danni ad una genitorialità in parte già compromessa – ha aggiunto Gucci -. L'incontro organizzato può essere un ottimo tavolo per sviluppare soluzioni conformi al dettato costituzionale e sovranazionale”.