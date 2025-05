Il teatro invade i chiostri del mistero

Dal Chiostro dei Morti di Santo Spirito al Chiostro ritrovato di Santa Maria degli Angeli, La Compagnia delle Seggiole (foto) inaugura una nuova stagione di teatro nei luoghi della città, tra atmosfere suggestive e pagine di storia da riscoprire. Un mese di debutti assoluti e narrazioni coinvolgenti, che intrecciano memoria civile, spiritualità e bellezza architettonica.

Si comincia oggi e domani con la prima assoluta di ‘Noi fummo – Voci dai Chiostri’, omaggio teatrale ai protagonisti del Risorgimento. Liberamente ispirato al libro di Giovanni Cipriani e Lorenzo Calvani, Le lapidi del Chiostro di Santo Spirito, lo spettacolo andrà in scena oggi alle 20.30 e domani alle 21.30. I biglietti sono disponibili per la vendita su ticket one.

Il calendario prosegue con lo spettacolo ‘Angeli e Geni – Storie dal Chiostro ritrovato’, un inedito viaggio nel cuore più misterioso e simbolico di Firenze: il Chiostro dell’ex Monastero di Santa Maria degli Angeli di Firenze, con accesso da Via degli Alfani 49. Lo spettacolo è in cartellone per il 24 maggio.

Con il biglietto di uno degli spettacoli in programma, l’arte continua e tocca anche altri luoghi unici della nostra città: sarà infatti possibile ottenere un ingresso ridotto alla mostra Caravaggio e il Novecento a Villa Bardini.