Il tango sensuale davanti l’altare Performance spostata per maltempo

Piove, e il tango si balla in chiesa. Inatteso cambio di programma per l’evento di tango previsto tra le piazzette medievali del castello di Barberino con i ballerini Carina Calderon e Alfredo Astesiano esibirsi, esperti maestri argentini, che hanno dato vita alla loro coreografia di tango tra le navate dell’antica chiesa di San Bartomeo. L’esibizione di tango era uno degli spettacoli della manifestazione florovivaistica "Barberino in fiore". Poi quando ha iniziato a piovere, il parroco don Slawomir Bogutyne (don Soave) ha aperto le porte della chiesa alla fine della celebrazione della santa messa, intorno alle 19.30. "Ballando abbiamo raccontato una storia vera, carica di umanità, nella quale tutti possano riconoscersi", commentano Carina Calderon e Alfredo Astesiano. "La storia di una coppia di emigranti pronti a lasciare il loro paese in cerca di una vita migliore, attratti dal sogno di una terra accogliente dove costruire un futuro diverso". La mostra mercato florovivaistica "Barberino in fiore" è promossa e organizzata dagli operatori economici di Barberino in collaborazione con il Comune.