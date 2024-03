Il talento di Herbie Nichols rivive nel Quintetto di Riccardo Fassi

Il Quintetto capitanato da Riccardo Fassi (nel fotomontaggio con Herbie Nicols) - pianista e compositore, figura di riferimento della scena jazz italiana e per tanti anni anche direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio Cherubini di Firenze - sarà protagonista di un concerto particolare domani alle 21,45 al Pinocchio Live Jazz. Si chiama "Herbie Nichols Project" e vede l’estroso pianista dialogare con Torquato Sdrucia al sax baritono e soprano e Filippo Bianchini al sax tenore e alto, Steva Cantarano al basso e Pietro Iodice alla batteria per scandagliare le più belle composizioni del pianista americano autore di brani storici del jazz, come "Lady sings the Blues", resi celebri da Billie Holiday. Un sentito tributo a Herbie Nichols a 60 anni dalla sua prematura e sfortunata scomparsa nel 1963, per riportare all’attenzione del pubblico un musicista di prima grandezza, che rappresentò una voce fuori dal coro, personale, lirica e modernissima.

G.Ball.