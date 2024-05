Il sondaggio "Sereni facile al primo turno"

Vittoria al primo turno per Sereni. E’ il responso del sondaggio del Pd commissionato alla società Quorum-YouTrend. Il campione, 602 interviste, è stato raccolto tra il 16 e 23 aprile. I risultati sono stati consegnati al partito il 4 maggio.

Secondo la fotografia del mese scorso, Sereni avrebbe un consenso pari al 59,6, mentre Gemelli il 25,4; Scandicci Civica di Bellosi sarebbe al 9% mentre Bellocci (Pci) il 3,9. Gli indecisi/astenuti sarebbero al 41,6. Nei partiti, il Pd al 37,1, FdI al 20,5, 8,3 il M5S, Avs al 5,5, Iv al 3,8. Interessante il dato sull’astensionismo con il 46% del campione che voterà sicuramente, il 34% invece non voterà affatto.

"Il sondaggio – dice il segretario Pd, Tommaso Francioli – fotografa una situazione chiara: la famiglia del centrosinistra, che porta il nome di Claudia Sereni, ottiene una maggioranza netta".

Analizzando i flussi di voto per fasce d’età, Claudia Sereni è preferita dai giovani e trova riscontri sia tra le donne (59,1%) che tra gli uomini (60,2%).

Da segnalare anche il dato che vede il 91% degli elettori di centrosinistra pronti a votarla, come il 63% dei giovani tra i 18 ed i 34 anni. Il sondaggio è stato effettuato con metodo CATI e CAMI. Il campione di riferimento è la popolazione maggiorenne residente a Scandicci, indagata per quote di sesso ed età, stratificate per titolo di studio. Non sono tardate le reazioni degli avversari: "I desiderata del Pd – ha detto Claudio Gemelli (centrodestra) – peraltro vecchi di un mese e mezzo, arrivano praticamente sul filo di lana del silenzio elettorale per i sondaggi. Certo, il sentimento che circola in città è totalmente diverso. Decideranno gli elettori a chi dare il proprio voto. E vedremo allora cosa accadrà".

"C’è la realtà e la fantascienza – ha detto Giovanni Bellosi (Scandicci Civica) – la realtà è che questa giunta, sempre con il voto di Sereni, ha abbandonato la città a se stessa negli ultimi dieci anni, privandola di diritti fondamentali come sicurezza e lavoro, di un welfare dignitoso e di impianti sportivi adeguati alla popolazione.

La fantascienza è quella di chi, diffonde un sondaggio vecchio di un mese e dieci giorni. Ma questo non è il mondo di Amelie. Credo che i nostri cittadini abbiano diritto a una maggiore serietà".