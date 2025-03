"Il servizio di elisoccorso non va. Cambiare la gara di assegnazione"

"Il servizio di elisoccorso è un presidio sanitario di estrema importanza e meriterebbe un’organizzazione diversa, che l’amministrazione regionale non è in grado di realizzare". La denuncia arriva dal consigliere regionale Marco Landi (Lega).

1 Cosa non va?

"L’ultima riprova di questo malfunzionamento è l’ennesimo recentissimo fallimento per il bando per rinnovare l’affidamento del servizio, scaduto nel 2018. La gara aperta a fine 2019 fu revocata un anno dopo in autotutela dalla Regione. A ottobre 2021 ancora un tentativo andato a vuoto: una sola offerta presentata, risultata non idonea. Quindi l’ultima gara, da 273 milioni di euro, con apertura delle buste prevista per il 26 febbraio. Ma di buste non ne sono arrivate: gara deserta".

2 Le motivazioni?

"Martedì prossimo in Consiglio lo chiederò all’assessore Bezzini. Certo sarebbe stato meglio sospendere la gara per provare a organizzarla diversamente, come noi avevamo chiesto".

3 Cosa succederà adesso?

"La durata delle proroghe supererà quella del contratto di servizio: un record non invidiabile. E in più il rischio per la prosecuzione di un servizio di enorme importanza per la Toscana".