Il sapore di Firenze. Il quartiere S.Ambrogio si accende con ’Sale’. E rende omaggio a Picchi

Torna con tante novità quest’anno ‘Sale’, il primo Festival dedicato a tutti coloro che danno sapore alla comunità di Sant’Ambrogio, il quartiere che si trova nel centro storico fiorentino, che si terrà dal 30 maggio al 2 giugno. La seconda edizione, dedicata a Fabio Picchi, il noto chef fondatore del Cibréo venuto meno due anni fa, propone quattro giorni di iniziative sviluppate in tutte le botteghe artigiane e nei negozi di quartiere con un ospite a sorpresa: Eleonora Riso vincitrice di MasterChef attesa il 1 giugno.

"Un festival dedicato al nostro quartiere e al nostro territorio. Un grande omaggio a Sant’Ambrogio" sottolinea la direttrice artistica Maria Cassi. Una rassegna co-promossa dal Comune di Firenze per celebrare una comunità, quella di Sant’Ambrogio, che conserva ancora il ricordo degli antichi mestieri e mette al centro le persone. "Un piccolo grande sogno come Sale Sant’Ambrogio in Festival non poteva che nascere dall’energia lasciata in eredità da un grande uomo come mio padre. È grazie a tutto ciò che ci ha insegnato e trasmesso che oggi possiamo costruire la seconda edizione" dice Giulio Picchi.

A grande richiesta, il 30 maggio, torna la serata con le tre più importanti comunità religiose del quartiere. "A Cena nel Mediterraneo" nel segno del Mare Nostrum prima a tavola e poi in scena con Maria Cassi. Saranno presenti la comunità cristiana con Padre Bernardo, abate di San Miniato al Monte, la comunità ebraica con il Rabbino Gadi Piperno e la comunità musulmana con l’Imam Izzedin Elzir. Venerdì 31 maggio è la volta di "A Cena a Firenze" con il menù fiorentino dedicato alle ricette ideali che Fabio Picchi avrebbe messo in tavola pensando alla sua città.

A completare l’evento un progetto a cura di Maria Cassi e Paolo Hendel: "Mi rammento ricordi, storie ed emozioni del quartiere di Sant’Ambrogio ed oltre". I due attori, infatti, metteranno in scena i racconti inviati dai cittadini dedicati al quartiere a [email protected]. Sabato 1 giugno "A Cena nel Mondo" avrà una special guest Eleonora Riso, vincitrice di MasterChef che al Cibrèo è stata di casa dal 2018. "Sant’Ambrogio è il mio quartiere, il quartiere che ho scelto per trascorrere gli ultimi sei anni. Sarà fantastico ritornare" sottolinea Riso.

Il grande finale di Sale Sant’Ambrogio in Festival si terrà in piazza dei Ciompi con una cena di beneficenza organizzata con la collaborazione degli chef dei più importanti hotel di Firenze a cui seguirà una grande festa aperta al quartiere.

Rossella Conte