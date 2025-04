Il Sagginale:: "Puniremo chi ha sbagliato"

FIRENZE"L’Asd Sagginale sta già collaborando con le autorità competenti per fare piena luce su quanto accaduto e si riserva di prendere provvedimenti nei confronti di eventuali tesserati che abbiano avuto comportamenti contrari al regolamento e allo spirito sportivo". Così la società mugellana in merito alla rissa avvenuta sabato scorso al termine della partita allo stadio Stefano Bini di Grezzano, tra Sagginale e Ideal Club Incisa, valevole per il campionato provinciale Juniores. Al triplice fischio della gara, terminata 0-0 (un risultato che ha fatto perdere alla formazione mugellana il primato in campionato a una giornata dalla fine) un calciatore della formazione ospite sarebbe stato accerchiato da un gurppetto di avversari, fatto cadere e colpito mentre si trovava a terra. E’ stato medicato al pronto soccorso per un taglio alla testa. Anche l’arbitro, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri, sarebbe stato colpito.

"Desideriamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza ai ragazzi rimasti coinvolti e ai loro familiari, così come all’arbitro della gara. A tutti loro auguriamo una pronta guarigione", si legge in una nota, in cui il club ribadisce "amarezza e condanna" per quanto accaduto. "Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di sport e sano agonismo si è trasformata in un momento da dimenticare, contrassegnato da un clima esasperato e da episodi che nulla hanno a che vedere con i valori che la nostra società promuove e difende ogni giorno".

Domani, è attesa la decisione del giudice sportivo.