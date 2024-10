Il ruolo dell’artigianato a Impruneta. Il comparto tra passato e futuro protagonista della Fiera di San Luca

Al via la Fiera di San Luca: la tradizione millenaria, che affonda le radici nell’antica tramsumanza con tappa a Impruneta per lo scambio di merci, prende il via oggi e fino al 20 ottobre propone mercati, mostre, eventi culturali, sport e divertimento. Unisce tradizione e innovazione anche nella sezione curata da Cna Chianti: da domani alle 10 parte ’Il Quinto elemento’, mostra di artigianato artistico e arte contemporanea. Ognuno dei quattro archi del loggiato del Pellegrino accoglie un elemento naturale. L’aria sarà rappresentata dalla lavorazione del legno locale col laboratorio di tornitura di materiale di recupero di Leowoodart e del laboratorio Teorema di Rosanna Scarpelli; l’acqua viene celebrata coi metalli preziosi del laboratorio orafo Sergio Batacchi Creations, dell’argenteria L’Argento di Caterina Bussotti e del fotografo Paolo Luzzi; la terra è rappresentata dall’argilla con le opere della Fornace Carbone-Wine Jars e dello scultore Tullio del Bravo; il fuoco sarà affidato alla lavorazione del ferro della Fonderia Artistica del Giudice di Sarah del Giudice. A celebrare il quinto elemento, sarà l’arte stessa, che dà nuova forma e vita agli elementi. Sempre nel Loggiato, il 15 ottobre si svolgerà ’Il Quinto Elemento Quiz’, un gioco sulla conoscenza di Impruneta. Il 19 ottobre dalle 16,30 ci sarà il talk sul futuro del comparto ’L’artigianato che verrà’: partecipano la presidente Cna Chianti Veronica Cei, il sindaco Riccardo Lazzerini, Lorenzo Mangani, presidente Cna Agroalimentare e Davide Giovanni Quinci, guida ambientale escursionistica. Parleranno delle 1062 imprese attive a Impruneta di cui il 34% artigiane, con dati sostanzialmente stabili. Il Chianti conta oggi 6.771 imprese attive, di cui il 33% artigiane.