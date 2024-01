Il ritorno delle Capannucce. La premiazione in San Gaetano. Festa per 2.000 concorrenti

L’appuntamento alle 16 di oggi nella chiesa di San Gaetano a Firenze (piazzetta Antinori) per la festa finale di Capannucce in Città si preannuncia particolarmente gremito. Tanti bambini e adulti si ritroveranno alla cerimonia di chiusura della 22ª edizione dell’iniziativa che valorizza tutti coloro che realizzano il presepe. Le iscrizioni quest’anno hanno sfiorato quota 2.000: famiglie, scuole, parrocchie, bambini, adulti, anziani in gruppi o da soli, hanno donato un po’ della loro creatività al Natale nella raffigurazione della Sacra Natività. "E’ una rappresentazione – commenta padre Bernardo Gianni, presidente del comitato Capannucce in Città ed abate di San Miniato - che ci fa tornare a stupirsi nel cuore della storia e ci porta nel vivo della nostra più autentica umanità, intuita nell’amore di Dio attraverso Gesù". In tanti hanno partecipato anche alla novità di questo 22° anno: il "Presepe in scatola", una rappresentazione ‘portatile’ che gli autori avranno con sé durante la cerimonia. Le tre giudicate più particolari, riceveranno dal segretario del comitato e ideatore di Capannucce in Città Mario Razzanelli il puzzle-presepe realizzato dai Francescani negli 800 anni della prima rappresentazione voluta da San Francesco a Greccio. In questo modo Capannucce sostiene i progetti educativi in Terra Santa.

Ognuno di questi presepi iscritti a Capannucce in Città racconta tanto degli autori, delle famiglie, delle parrocchie o scuole che li hanno realizzati. Alcuni di questi, particolarmente significativi, riceveranno una targa del nostro quotidiano La Nazione che, per la prima volta, assegna delle menzioni speciali nel corso della cerimonia a San Gaetano. Il tutto sarà allietato come sempre dalle note del Piccolo Coro Melograno diretto dal Maestro Laura Bartoli. Pubblichiamo le foto di due dei tanti presepi di questa edizione di Capannucce in Città: sono realizzati dalla scuola primaria Giulio Bechi di Firenze e dalla parrocchia di San Romolo a Bivigliano.