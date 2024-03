Il rinnovo dello spazio Cartier nella storica gioielleria Cassetti . Sobrietà e purezza del design

Cocktail esclusivo e red carpet ieri sera nella boutique Cassetti di Ponte Vecchio 54 R per festeggiare il rinnovo dell’Espace Cartier, nuovo "gioiello" della famiglia fiorentina famosa per i suoi orologi e i suoi gioielli di lusso e altissima qualità. In esposizione, nella spazio dai colori della mitica maison francese, in un ambiente che si affaccia sull’Arno e da dove si ammirano i tramonti più belli di Firenze, gli orologi più preziosi e unici di Cartier, ammirati da oltre 200 ospiti che hanno brindato con champagne Cartier e gustato le ghiottonerie di Guido Guidi, accolti dalla professionalità e gentilezza di Oliva Scaramuzzi. Una festa fiorentina per suggellare l’amicizia e la stima che la maison di rue de la Paix a Parigi nutre da molti anni per Maria Grazia, Andrea e Filippo Cassetti. "E’ per noi un privilegio avere un marchio come Cartier e un onore avere la fiducia di questa concessione che dura da anni e che è iniziata nella nostra boutique di Forte dei Marmi per poi arrivare nel 2015 sul Ponte Vecchio", spiega Filippo Cassetti mentre saluta i tanti amici e collezionisti di orologi di pregio invitati. Negli occhi la bellezza e l’altissima tecnica di precisione dei Santos, dei Pasha, dei Tank Louis Cartier, dei Panthére, dei Ballon Bleu per donna e per uomo che rappresentano l’eccellenza della manifattura di questo brand francese nel mondo.

E.D.

Nella foto: da sinistra Maria Grazia Cassetti, Andrea e Filippo Cassetti