Il respiro d’Europa è in città Che maratona con la Notte Blu Oggi musica, talk e laboratori

Una piccola maratona tra musica, talk e laboratori. Torna anche quest’anno la Notte Blu dedicata all’Europa. La città si colorerà idealmente di blu, sabato 6 maggio grazie all’iniziativa organizzata all’interno del Festival d’Europa che si svolgerà a Firenze dal 4 al 9 maggio. La Notte Blu è organizzata dall’assessorato alle Politiche giovanili d con il suo ufficio Europe Direct Firenze. Si partirà al Rfk International House of Human Rights (in via Ghibellina 12A) con tre workshop gratuiti, organizzati insieme alla Fondazione Antonio Megalizzi: dalle 10 alle 11,30 "Europa mai così vicina! Dialogo sulle istituzioni e i meccanismi europei per avvicinare i giovani alla partecipazione attiva"; alle 11,30-13 "Fake News vs giornalismo di qualità: comunicare l’Europa" e dalle 15 alle 16,30 "UE fuori dall’UE, una prospettiva del ruolo dell’UE nella comunità internazionale. La situazione dei diritti mani all’interno dell’Unione e il suo impegno fuori dai confini". Si proseguirà, alle 19, con il talk alla Limonaia di Villa Strozzi (in via Pisana 77) "Raccontare l’Europa: parole e immagini in prima linea" con Cecilia Sala, giornalista e autrice di podcast, e il fotoreporter internazionale Stefano Schirato. Coordinerà la redazione di Siamo Dieci e Informatore Coop.fi. In programma anche la presentazione del progetto "Some Call Us Balkans", curato da Icse e dal Teatro della Toscana. Alle 22,30 musica dal vivo con Showcase Samuel (Subsonica).

"Nella realizzazione dell’edizione 2023 della Notte Blu – spiega l’assessore alle Politiche giovanili, Cosimo Guccione – abbiamo pensato principalmente alle giovani e ai giovani di Firenze. Il filo rosso (anzi, blu) che attraversa le diverse attività che danno vita alla XIV edizione della storica iniziativa di Europe Directe Firenze è quello di una riflessione sull’Europa di oggi, un’Europa che troppo spesso viene raccontata in modo diverso da ciò che è veramente e su cui le giovani generazioni hanno moltissimo da dire. Europa, comunicazione e informazione ma anche coinvolgimento e nuove idee per un futuro tutto da costruire, anche in vista delle elezioni europee del 2024".

"Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa – commentano da Unicoop Firenze – e siamo felici di poter dare il nostro contributo a un programma di eventi che mette al centro i giovani".