Il report sulla sicurezza stradale. Multe e incidenti in picchiata

I primi dieci mesi dell’anno invitano all’ottimismo. Sono finalmente diminuiti a Firenze gli incidenti stradali: i dati della polizia municipale, aggiornati al 31 ottobre 2024 e confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente, mostrano un -15%. Si passa dai 3.096 incidenti ai 2.607: una bella variazione. Numeri in calo anche per i sinistri con feriti (1.788 contro 2.111). Calo importante anche dei morti: 8 al 31 ottobre di quest’anno contro i 13 dello stesso periodo dell’anno scorso. Significa che gli interventi di Palazzo Vecchio – dalle zone 30 alle piste ciclabili – hanno portato a dei risultati. Meno incidenti ma pure – aspetto che farà felici i fiorentini – meno multe: da Palazzo Vecchio si sottolinea che c’è una riduzione dell’introito da multe pari a circa il 10% della previsione contenuta nel bilancio preventivo, legata fondamentalmente al calo delle sanzioni per gli accessi irregolari in ztl e l’utilizzo delle corsie preferenziali dei bus.

"Siamo soddisfatti di questi risultati - dichiara l’assessore alla mobilità e sicurezza urbana Andrea Giorgio - che confermano che gli interventi sulle strade e l’attività sul fronte dell’educazione sono importanti e danno risultati. Ma il lavoro continua: andiamo avanti per migliorare ancora la sicurezza sulle nostre strade. Qualche giorno fa ho incontrato le associazioni che lavorano su questo mettendo sul tavolo la costituzione dell’ufficio sicurezza stradale e i nuovi bandi per le loro attività".

Intanto il Comune questo mese lancerà anche un bando da 500mila euro rivolto alle associazioni e onlus impegnate sul tema della sicurezza stradale per il finanziamento di progetti e interventi mirati: ad esempio potranno essere finanziati studi e analisi dell’incidentalità, lo sviluppo di metodologie di prevenzione e monitoraggio degli incidenti, educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e nelle società sportive, corsi di guida sicura, interventi educativi per anziani in tema di sicurezza stradale e nuove caratteristiche dei veicoli e attività di supporto e coordinamento per il potenziamento dei controlli anti droga e anti alcool. Ma anche supporto psicologico alle vittime e ai familiari e alle forze di polizia stradale che intervengono su incidenti gravi, campagne di comunicazione sulla sicurezza stradale.

Intanto la sindaca Sara Funaro annuncia: "Abbiamo dato il benvenuto a due dei 100 nuovi agenti della polizia municipale che avevamo annunciato poche settimane fa: giovani donne e uomini al servizio di Firenze. E nel 2025 ne arriveranno altri 100".

Niccolò Gramigni