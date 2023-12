Il presepe diffuso riempie le vetrine

Sono tornati i presepi nelle vetrine delle attività commerciali fiorentine. L’iniziativa, nata nel Vicariato di San Giovanni, all’interno del Cammino Sinodale della diocesi di Firenze, è giunta quest’anno alla sesta edizione. ‘Metti un presepe in vetrina’ si articola in più modalità: il commerciante può esporre un proprio presepe o riceverne uno in prestito, gratuitamente, realizzato da vari artigiani. In alternativa si offre un’immagine che raffigura le varie Natività presenti nei musei. "Nell’ottavo centenario del presepe di Greccio – spiega il frate guardiano di Santa Croce, padre Giancarlo Corsini – i frati, il Cammino Sinodale del Vicariato di San Giovanni e l’associazione dei Presepi di Firenze hanno pensato di ricordare questo importante anniversario per rivivere in qualche modo la suggestione che si verificò a Greggio nella notte Santa di Natale. Il presepio di San Francesco non è fatto di statuine, ma è la celebrazione della messa sopra la mangiatoia vuota che viene riempita dalla parola del Vangelo che Francesco canta e dal pane consacrato. Testimoni di questa notte fantastica sono i frati e la povera gente di Greccio. San Francesco, stando alle parole del biografo fra’ Tommaso da Celano, disse “Io voglio vedere con gli occhi e il corpo la povertà di Betlemme e come il bambino fu adagiato nella mangiatoia”".

Al termine del progetto verrà offerta ai negozianti e ai loro familiari una visita guidata da padre Giancarlo nella basilica di Santa Croce. L’iniziativa si avvale del contributo della Regione e anche dell’aiuto di Confesercenti: "Abbiamo raccolto con grande soddisfazione l’ invito che ci ha fatto l’amministrazione comunale per diffondere nelle attività commerciali della città l’opportunità di allestire il presepe nelle vetrine dello shopping – ha detto Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Firenze - Molti operatori già lo facevano all’interno della loro attività, con questa iniziativa la diffusione è ancora più estesa e le festività natalizie ancora più cariche di significato". Fino al 16 gennaio, infine, mostra all’interno del percorso museale di Palazzo Medici Riccardo una terracotta invetriata proveniente dalla sagrestia antica del convento di San Francesco di Fiesole.