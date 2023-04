Il premio in memoria di Valdemaro Morandi Il vincitore visiterà i campi di sterminio Domani la cerimonia di assegnazione

La seconda edizione del Premio Valdemaro Morandi per le scuole Toscane si arricchisce e offre la possibilità ad uno studente fiesolano di visitare i campi di sterminio, con il viaggio organizzato da Aned-Firenze. Il concorso dal titolo "La memoria in marcia nella comunità" è promosso con l’Istituto storico toscano della Resistenza per ricordare l’impegno nel diffondere i principi di solidarietà e giustizia nella comunità, che Valdemaro Morandi, fondatore degli Amici della Biblioteca di Fiesole e presidente Aisla Firenze scomparso nel 2017, ha portato avanti nonostante la malattia. La comunicazione del vincitore e la cerimonia di assegnazione, si terranno domani alle 16.30 al Circolo La pace di Compiobbi. Dopo i saluti di Tamara Tagliaferri e Franco Lapini, interverranno Lorenzo Tombelli, Laura Giolli e Matteo Mazzoni, presidente dell’Istituto storico della Resistenza.