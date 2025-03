Il premio ‘Close the gap’ a Maura Latini, Laura Morante e Linda Laura Sabbadini

Firenze, 7 marzo 2025 - L'attrice e regista Laura Morante, la presidente di Coop Italia Maura Latini e la statistica Linda Laura Sabbadini: sono le vincitrici della prima edizione del premio "Close the gap Unicoop Firenze", lanciato da Unicoop Firenze in occasione della Giornata internazionale della donna come riconoscimento all'impegno femminile nell'imprenditoria e nella società, e dedicato alle donne che, con la loro opera, stimolano il cambiamento e il progresso della società. La cerimonia si è svolta oggi allo Spazio Alfieri di Firenze, dove la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori ha presentato il premio e conferito il riconoscimento a tre donne che, è stato spiegato, con le loro esperienze di vita, rappresentano esempi di talento e determinazione, fonte di ispirazione per tutto il mondo femminile. Il premio nasce nell'ambito della campagna "Close the gap. Riduciamo le differenze", avviata da Coop nel 2021. L'iniziativa ha visto anche l'intervento di Fabrizio Guerrini, direttore persone Unicoop Firenze, sulla certificazione di parità di genere, ottenuta da Unicoop Firenze lo scorso novembre, e sull'impegno della cooperativa sul tema. La mattinata si è conclusa con l'intervento di Elisabetta Renzoni, presidente della cooperativa sociale Flo Concept attiva nel settore della moda etica e sostenibile. Presenti in sala anche 50 imprenditrici di aziende toscane fornitrici di Unicoop Firenze che, nelle prossime edizioni, saranno inserite nella rosa delle candidate al premio. "Siamo davvero felici di dare il via al premio Close the gap Unicoop Firenze pensato come riconoscimento al valore e all'esempio delle donne – ha sottolineato Mori - che, nel mondo dell'impresa, portano avanti l'impegno concreto per una reale parità di genere. Come cooperativa, vogliamo essere in prima linea sul tema: lo scorso novembre, la cooperativa ha ottenuto la certificazione di parità di genere che deve servirci da stimolo per far diventare realtà quel cambio di passo nel promuovere la presenza delle donne nel mondo del lavoro e non solo". "Proprio per spingere il cambiamento e far brillare le eccellenze del nostro territorio - ha aggiunto -, abbiamo lanciato il Premio Close the gap Unicoop Firenze che vuole valorizzare l'impegno femminile nell'imprenditoria e nella società e richiamare l'attenzione sulla necessità di strumenti per sostenere le donne nel mondo del lavoro".