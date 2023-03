’Il pifferaio magico’ al Puccini In scena la celebre fiaba dei Grimm

"Il pifferaio magico" è la più celebre delle fiabe dei fratelli Grimm. A riproporla – oggi dalle 16.45 al Puccini – sono Silvia Baccianti, Alessandro Mazzoni e Lavinia Rosso con regia e musiche di Teo Paoli che ha curato un allestimento che ha l’obiettivo di rendere ancor più significativa la magica atmosfera nordica, in cui immagini e musica si fondono a creare un’esperienza di forte suggestione. Il flautista dal vivo conduce i giovani spettatori nel magico viaggio attraverso le creazioni musicali originali, mentre le soluzioni sceniche con l’ausilio delle ombre cinesi e delle immagini elaborate in video, aprono visioni sempre nuove su un mondo di sogno.

La storia è celebre: un musicista, dal magico potere incantatorio viene ingaggiato dagli abitanti per liberarsi dai topolini che invadono le strade del paese. In cambio otterrà la mano della figlia del Borgomastro. Ma quando il pifferaio torna vittorioso, i cittadini gli negano la ricompensa. Il pifferaio allora con lo stesso potere della sua musica, condurrà tutti i bambini dentro la montagna, in un luogo magico e metaforico dove la musica, e quindi l’arte, scacciata dalla società diviene paradiso artificiale. Saranno proprio i bambini, in un finale a sorpresa, a ridare il giusto ruolo all’arte all’interno della società degli adulti.