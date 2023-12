Il piano del Comune. Parcheggi ‘tascabili’ per salvare i residenti: "Mini posteggi per loro"

Realizzare parcheggi tascabili da circa 20 posti, in modo da cercare di migliorare il problema delle aree di sosta, viste le lamentele di molti cittadini. L’idea è stata lanciata da Sara Funaro, attuale assessora ma soprattutto candidata sindaco per il Pd alle prossime comunali a Firenze. "In città, anche in zone centrali, servono più servizi ai cittadini, e tra questi i parcheggi - afferma Funaro nel corso di un’intervista a Rtv38 -. Nel Piano operativo dobbiamo inserire tante nuove aree di sosta per i residenti, non grandi, una sorta di ‘pocket parking’, parcheggi tascabili da una ventina di posti che potrebbero però fare la differenza per i cittadini. E’ un modo per dare risposte concrete senza una spesa eccessiva. Abbiamo già previsioni di questi progetti in molte aree, da Settignano a Sorgane alla Bolognese, mi piacerebbe arrivare a un migliaio di posti, sarebbe davvero un bel risultato".

Il Comune di Firenze intanto continua a lavorare sulla mobilità sostenibile, concetto ripreso anche da Funaro: "Continuiamo a lavorare per una mobilità sempre più sostenibile, completando i progetti scambiatori delle nuove tramvie che servono anche per i collegamenti metropolitani e promuovendo il trasporto pubblico locale e lo sharing".

Secondo l’attuale assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti "la scelta è intelligente. Nel Poc una parte di questi parcheggi sono già previsti, una parte oggetto di osservazioni dei quartieri. Ad esempio in via Bolognese abbiamo previsto un parcheggio del genere, con una capienza di circa 35 posti. Mi viene in mente anche un intervento a Settignano. Ci sono aree che magari hanno bisogno di essere espropriate e sui costi dell’intervento bisogna vedere zona per zona, alcune sono molto richieste. In generale però, ripeto, per me è una scelta intelligente ed è giusto che ci sia nel Poc".

Da parte degli altri gruppi politici diverse reazioni, è una idea che comunque fa discutere. Il capogruppo di Fdi a Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi afferma che "sarebbe il caso di riprendere i progetti dei 20 parcheggi pertinenziali che il Pd non ha mai realizzato, eccetto piazza Savonarola". Commenta anche la capogruppo di Iv Mimma Dardano. "Quando si fanno parcheggi è sempre positivo, se fossero stati sotterranei ancora meglio – dice -. Peccato che in questi anni abbiamo visto inaugurazioni di ogni cosa tranne di parcheggi sotterranei, promessi è mai realizzati. È chiaro che se si realizzano parcheggi di pertinenza siamo fortemente favorevoli". r

Per il capogruppo del M5s Roberto De Blasi "i parcheggi tascabili sono una soluzione per una città in cui prezzi di posti auto e box sono alle stelle. Il problema è noto da tempo, peccato le buone idee vengano solo in campagna elettorale".

Niccolò Gramigni