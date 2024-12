Il Pd riparte da Rosari segretario

È Ettore Rosari (nella foto con il sindaco Tagliaferri) il nuovo segretario del Pd di Vicchio. Lo ha stabilito il congresso dei giorni scorsi che ha eletto anche il direttivo. La mozione unitaria di Rosari è stata votata all’unanimità. Del nuovo direttivo fanno parte il sindaco Francesco Tagliaferri, come membro di diritto, il neosegretario e altri dodici membri: Viola Salotti, Roberto Innocenti, Stefania Banchi, Alessandro Lampeggi, Vilma Chillari, Simone Lazzerini, Stefania Ticci, Ernesto Ferraro, Sandra Cesari, Claudio Martin, Silvia Crescioli e Marco Isgrò. La mozione stabilisce le linee guida nei prossimi anni: collaborazione e sinergia con l’amministrazione comunale, ma anche autonomia negli aspetti decisionali e operativi. Durante i lavori si è posta grande attenzione alle tematiche locali e alle battaglie legate al territorio: dalla sanità ai trasporti, all’acqua pubblica, alla battaglia per avere connessione internet e telefonica anche nelle frazioni, alla necessità di rafforzare la politica di zona come strumento per coordinare le varie voci mugellane. Attenzione particolare posta poi sulla scuola e sulla necessità di recuperare la partecipazione politica, soprattutto giovanile, e di attivarsi sul territorio per creare progetti condivisi con la popolazione. Il congresso, come sempre accade in questi casi, è stato anche occasione per discutere e confrontarsi su tematiche nazionali e globali. Tra queste la scelta di dire “No“ alla guerra, in tutte le sue forme, seguendo con sanità pubblica, politiche sociali, diritti civili, diritti del lavoro ed economia, salario minimo, politiche ambientali, autonomia differenziata, scuola e integrazione, e molti altri temi. I lavori di questo congresso aprono una fase nuova nella politica vicchiese, che arriva dopo l’elezione a sindaco di Francesco Tagliaferri, e si pongono anche l’obiettivo di aumentare il dialogo con i cittadini.

Nicola Di Renzone