Il Pd lancia la campagna e lunedì farà la Faentina: "Pendolari in attesa ci vediamo in stazione"

"Pendolari in attesa. Ci vediamo in stazione". Il Pd Toscana è pronto a lanciare la campagna-viaggio a tappe settimanali dove il segretario regionale dei dem Emiliano Fossi e il consigliere regionale con delega di partito alle infrastrutture e trasporti Francesco Gazzetti percorreranno le principali tratte ferroviarie toscane scelte sulla base di "segnalazioni legate a disagi e disservizi registrati negli ultimi mesi", con l’obiettivo di "registrare problemi e disservizi che ricadono sul quotidiano" di chi ogni giorno utilizza i mezzi di trasporto pubblici. Primo appuntamento in calendario, lunedì: la Faentina. Da Borgo San Lorenzo a Firenze, tratta recentemente chiusa per interventi di manutenzione straordinaria. "L’obiettivo è toccare con mano i disagi che si registrano - spiegano Fossi e Gazzetti -, ascoltando chi prende il treno e vive sulla propria pelle le difficoltà ed il malfunzionamento delle linee ferroviarie. Proveremo a mettere di fronte alle loro responsabilità i soggetti coinvolti, quindi i gestori delle linee ferroviarie, ma soprattutto il governo che ha il peggior ministro ai Trasporti della storia della Repubblica, Matteo Salvini, che pensa solo a fare l’influencer, non a risolvere i problemi dei cittadini. Negli ultimi mesi, inoltre, abbiamo assistito ad una escalation di episodi di violenza verso chi lavora quotidianamente nel settore ferroviario, a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà".