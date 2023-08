Il nuovo stadio inaugurato con un memorial

Un stadio rinnovato per Strada in Chianti. Nuovo manto sintetico e terreno di gioco più grande per consentire gare del campionato di Eccellenza. A inaugurare i lavori al "Borchi" è stato il primo ‘Memorial’ di calcio dedicato a un promotore dei valori dello sport, Enzo Forzieri, scomparso prematuramente la scorsa primavera. Al taglio del nastro (foto) erano presenti il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, il presidente della Regione Eugenio Giani, il consigliere regionale Massimiliano Pescini, il consigliere comunale delegato allo Sport Paolo Tepsich, il presidente della società Chianti Nord Andrea Pucci, il presidente Paolo Mangini alla guida del Comitato Regionale Toscana Lega Nazionale Dilettanti FIGC e l’ex calciatore Fabio Giorgetti. L’opera pubblica, finanziata con risorse regionali e comunali per un importo complessivo pari a 468mila euro, di cui 330mila euro dalla Regione, ha consentito un salto di qualità allo stadio. L’amministrazione grevigiana completerà l’opera pubblica con la realizzazione dell’impianto di illuminazione per il quale saranno spesi 180mila euro. Per il sindaco "alla base di questo intervento c’è il dialogo costante con chi si adopera per fare del calcio un volano sociale ed educativo". Secondo Paolo Mangini "quando si realizza un impianto sportivo si fa un regalo alla comunità" e Fabio Giorgetti evidenzia che questo lavoro "ha permesso che lo sport rafforzi il proprio legame con il territorio".

Andrea Settefonti