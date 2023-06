Il nuovo allestimento del Museo della Paglia Un ricco programma

Una giornata ricca di eventi per l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo della Paglia e dell’Intreccio Domenico Michelacci di Signa. Taglio del nastro sabato 10 giugno con la presentazione dei lavori di restauro dell’ex caserma di viale Mazzini (già Casa del Popolo Donizetti). Dalle 15 alle 18.30 performance e musica dal vivo grazie alla Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa, all’associazione "Tutti per Uno" e a diversi altri gruppi di artisti che si esibiranno nel cortile antistante il museo. Infine, alle ore 21, la quarta edizione della sfilata di moda "Un Fiume di Paglia", dedicata ai cappelli del presente e del passato e organizzata in piazza della Repubblica con la collaborazione della Pro Loco Signa e di tante aziende che portano avanti questo tipo di lavorazione. La nuova sede del museo, presentata proprio in questi giorni, si articola su tre piani, con sette sale espositive, spazi per mostre temporanee e laboratori didattici. Qui è visibile al momento anche l’esposizione dedicata all’Antica Manifattura di Signa.