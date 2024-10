Il Niccolini parte con Guzzanti. Tutto il cartellone

Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, Maria Cassi, Leonardo Brizzi, Caterina Guzzanti e Federico Vigorito. Sono alcuni dei nomi del cartellone del teatro Niccolini di San Casciano che alzerà

il sipario il 21 novembre con "Secondo lei", scritto e diretto proprio da Caterina Guzzanti (anche in scena con Vigorito, foto). La programmazione

del teatro comunale è stata presentata ieri a Firenze e l’obiettivo è quello di migliorare il successo dello scorso anno quando è stato registrato un aumento massiccio degli abbonamenti fino a raggiungere dati record di 190 abbonati su 280 posti disponibili. Sono dieci gli appuntamenti per il 2024-2025 cui si sommano quattro spettacoli fuori abbonamento

e quattro concerti. Dopo lo spettacolo iniziale ecco "Risate di gioia. Storie di gente di teatro" con Elena Bucci e Marco Sgrosso in programma

il 1° dicembre. Sabato 14 dicembre spazio a Maria Cassi con il maestro Leonardo Brizzi per "Opera buffa". Quindi "Leona Woods, la fisica di Oppenheimer, racconta il Progetto Manhattan" di Gabriella Greison per la regia Alessio Tagliento. Il nuovo anno inizierà con Amanda Sandrelli che il 29 gennaio con Gigio Alberti interpreterà "Vicini di casa". Con il suo "Grandi Numeri", Lorenzo Maragoni sarà di scena il 9 febbraio mentre la compagnia Arca Azzurra, sarà protagonista il 19 e 20 febbraio (replica fuori abbonamento) con "Otello". Ancora "456", scritto e diretto da Mattia Torre, è previsto il 2 marzo. Il 28 marzo, invece, torna Arturo Cirillo con "Ferdinando". La stagione si conclude a passi di danza, il 12 aprile, con "La terra non può fare a meno del cielo".

Andrea Settefonti