"Il neo milionario? Un borghigiano doc..."

La ’caccia’ ai fortunati vincitori del Superenalotto è già scattata. In Mugello come in Valdisieve. Tanta gente ieri si è affacciata all’edicola della fortuna, quella di Stefano Giannelli che si trova in via Leonardo da Vinci.

Tanti curiosi, ma lui no, del misterioso vincitore di oltre 4 milioni di europer il momento non c’è proprio traccia. E neppure ha lasciato un messaggio, un bigliettino, una lettera.... Forse temendo di essere sorpreso o scoperto, magari da una telecamera.

"C’era da aspettarselo che non si facesse vedere – dice l’edicolante borghigiano, che ha affisso in bella vista un cartello con la cifra esatta della vincita, 4 milioni 123mila 704 euro –. Ma ieri son venute tantissime persone, anche gente che da un pezzo non vedevo più, a fare domande, a chiedere se conosco il fortunato vincitore. E c’era anche chi voleva sapere se prendo una percentuale sulla vincita".

Più o meno è accaduto lo stesso al bar Plinio di via Aretina alle Sieci., nel comune di Pontassieve "Tutti a chiedere informazioni oggi, ma per adesso nessun indizio: per il momento non si è fatto vedere né sentire nessuno. Vediamo domani". dice il titolare.

La domanda sull’identità dei super-milionari resta ancora senza risposta.

E seppure Giannelli non l’ha individuato con esattezza, un’idea sembra averla. Perché ha presente la decina di persone che hanno giocato quel sistema: "Cinque di loro, che erano andate vicine alla giusta combinazione sono venute a riscuotere la piccolissima vincita, e quindi ne restano cinque. Tra loro c’è colui che ha vinto".

L’edicolante parla del vincitore al maschile ed è sicuro che non si tratti di uno straniero, ma di un borghigiano doc.

"Chissà – dice –, magari tra qualche giorno potrebbe anche presentarsi. E se è generoso lasciarmi anche qualcosa. Anche cinque anni fa, nel giugno 2018, quando quattro persone giocando nella mia edicola vinsero ciascuno un milione di euro, vennero e mi dettero una somma. E sono rimasti frequentatori abituali".

L’edicola borghigiana è stata davvero parecchio fortunata: ora la vincita da oltre 4 milioni, prima altri 4 milioni divisi in quattro vincitori, ma conta anche altre vincite rilevanti, sia a Superenalotto che al Gratta e Vinci.

Paolo Guidotti