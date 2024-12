Il Natale in due diverse raffigurazioni

Morandi

Come di consueto la filatelia italiana celebra il Santo Natale con l’emissione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Festività” di cui uno dedicato al Natale religioso e uno a quello di ispirazione laica entrambi disponibili dal 2 dicembre scorso. Quest’anno è stato deciso di rappresentare nella vignetta del francobollo dedicato al Natale religioso la Basilica della Natività di Betlemme con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,25 aggiungendo un sovraprezzo di €. 3,75 da destinare a favore dei rifugiati del conflitto mediorientale, come riportato testualmente sul francobollo dove si raffigura la facciata della Basilica con sullo sfondo un cielo di colore blu scuro solcato dalla stella cometa. Questo francobollo - in ragione del sovrapprezzo preordinato - potrà essere acquistato fino al 31 dicembre 2026, limite imposto per la sua validità postale. Nel Bollettino Illustrativo si ricorda che la porta di accesso alla Basilica è alta soltanto 130 cm, quindi impone a tutti di curvarsi profondamente per entrare nel luogo della nascita di Gesù Cristo e per questo motivo è stato suggerito di chiamarla la “Porta dell’Umiltà”.

Nella vignetta dell’altro francobollo con valore in tariffa B zona1 corrispondente a €. 1,30 è invece rappresentato un personaggio ideato dalla scrittrice Nicoletta Costa conosciuto come Giulio Coniglio in compagnia dei suoi simpatici amici, Lumaca Laura e Uccellino Nino, circondati per questa occasione da tanti pacchetti regalo natalizi, alcuni a forma di carote.