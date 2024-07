Il Mosaico fiorentino rivive nelle mani di Lituana Di Sabatino. Un’artigiana di altri tempi

"A Firenze siamo rimasti in pochi ad occuparci di questa antica tecnica decorativa chiamata Commesso fiorentino, o anche Mosaico fiorentino, e le donne artigiane si contano sulle dita di una mano. Ma ora questa mia nuova bottega parla al femminile". Lo ha detto Lituana Di Sabatino (nella foto) mentre dentro la bottega appena inaugurata in via dei Ginori , a testa china sul banco procede ad intarsi di marmo e pietre rare che sapientemente incastonate diventeranno paesaggi, fiori, frutti e volti. Come succedeva agli inizi, cioè nel periodo mediceo-rinascimentale.