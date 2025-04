Il messaggio alla politica: "La guerra come sconfitta. Costruire ponti, non muri"

"Essere in quella piazza, accanto ai grandi della Terra, è stato per me un momento di profonda responsabilità e commozione". Tra i rappresentanti politici e della diplomazia di tutto il mondo che ieri si sono ritrovati a Roma, spalla a spalla nella stessa piazza San Pietro, per commemorare Papa Francesco, c’era anche l’avvocato fiorentino Matteo Forconi, confermato da poco console onorario di Saint Kitts and Nevis nel capoluogo toscano.

Avvocato, che giornata è stata?

"Emozionante e particolarmente intensa. Una liturgia molto bella e soprattutto sentita, scandita da lunghi applausi e grande commozione".

Sedeva accanto ai capi di Stato di tutto il mondo, che aria si respirava?

"Sicuramente l’incontro tra Trump e Zelensky dentro la cattedrale è una delle immagini più iconiche di oggi (ieri per chi legge ndr). C’è stata una grande partecipazione, sia di cittadini che di rappresentanti della politica. Un’organizzazione impeccabile. Ho visto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella molto commosso e provato. Erano tutti molto attenti, in religioso silenzio. La piazza era piena di giovani provenienti da tutto il mondo".

Un momento storico...

"Imperdibile, non potevo mancare. Avrei partecipato lo stesso, a prescindere dal ruolo e dalla rappresentanza".

Che eredità lascia Papa Francesco?

"Bergoglio in questi anni ha intrapreso un sentiero, ha lasciato un’impronta che andrebbe seguita. Nella stessa omelia si è più volte parlato del suo impegno per la pace, della guerra come sconfitta dell’umanità. È stata ricordata la messa celebrata sul confine tra Messico e Stati Uniti. Ci ha insegnato che è necessario costruire ponti e non muri".

Te.Sca.